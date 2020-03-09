500 ألف غرامة عدم إفصاح القادمين للمملكة عن بياناتهم الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
توعدت النيابة العامة غير المفصحين عن بياناتهم الصحية من المسافرين السعوديين وغير السعوديين القادمين إلى المملكة (جوا، برا، بحرا) بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة ومنها كورونا الجديد.
وأوضحت النيابة أنه يلزم أيضا على المسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في منافذ الدخول والالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية، وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا.
يعاقب كل من يخالف ذلك:
- بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال
- يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته
كيف؟
- تكون لجنة بقرار من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن 3 برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده.
- إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيدا لإقامة دعوى أمام المحكمة المختصة.
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