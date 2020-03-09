شكرا لقرائتكم خبر

500 ألف غرامة عدم إفصاح القادمين للمملكة عن بياناتهم الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توعدت النيابة العامة غير المفصحين عن بياناتهم الصحية من المسافرين السعوديين وغير السعوديين القادمين إلى المملكة (جوا، برا، بحرا) بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة ومنها كورونا الجديد.

Advertisements

وأوضحت النيابة أنه يلزم أيضا على المسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في منافذ الدخول والالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية، وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا.

يعاقب كل من يخالف ذلك:

بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال

يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته

كيف؟