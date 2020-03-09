السعودية اليوم / الصحة البريطانية: ارتفاع حالات كورونا المؤكدة في بريطانيا إلى 319



لندن 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

// انتهى //

17:44ت م

0181



لندن 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 319.وأوضحت الوزارة أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.// انتهى //17:44ت م0181

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