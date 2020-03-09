السعودية اليوم / الجزائر تعلق رحلاتها نحو ميلانو الإيطالية مؤقتا بسبب كورونا



الجزائر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم تعليق رحلاتها نحو مدينة ميلانو الإيطالية مؤقتا.

وأوضحت الخطوط الجوية الجزائرية أن تعليق الرحلات سيكون بداية من يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير مواجهة انتشار فيروس

// انتهى //

17:37ت م

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الجزائر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم تعليق رحلاتها نحو مدينة ميلانو الإيطالية مؤقتا.وأوضحت الخطوط الجوية الجزائرية أن تعليق الرحلات سيكون بداية من يوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا // انتهى //17:37ت م0179

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