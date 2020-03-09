السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمدينة



المدينة المنورة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تعزيز الأدوار التكاملية التي ينفذها المجلس البلدي في تطوير ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تحقق الرفاهية للمواطنين وزوار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة عيسى السحيمي.

وثمّن سمو أمير المنطقة إجراءات المجلس في سبيل تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم من خلال تلقي آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات البلدية.

واطلّع الأمير فيصل بن سلمان خلال الاستقبال، على عدد من الموضوعات التي يعمل عليها المجلس التي تتضمن احتياجات ضواحي المنطقة ومقترحات تطويرها.

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17:06ت م

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