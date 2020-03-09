السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود يرأس اجتماع مجلس المرصد الحضري العاشر بالقصيم



بريدة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المرصد الحضري بالمنطقة, أهمية دور المرصد الحضري القائم على تحديد أولويات التنمية بالمنطقة، وإسهامه في التطوير من خلال مايقدمه من أرقام وإحصائيات، مشيراً إلى أهمية المعلومات وتنوع مصادرها من عدة جهات خدمية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه اليوم، الاجتماع العاشر لمجلس المرصد الحضري لمنطقة القصيم بمكتبه في مقر الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي , وأمين منطقة القصيم المكلف المهندس عبداللطيف الخطيب، ووكيل امارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , ومحافظي المحافظات بالمنطقة ، وأعضاء مجلس المرصد الحضري.

وقال سموه: "إن ما يقدمه المرصد الحضري يساعد في حل العديد من المشاكل كونه عوناً لمسيرة التنمية بالمنطقة, مثمنا الجهود المبذولة وتعاون شركاء التنمية بالمنطقة من مسؤولي القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات ومواطنين.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ؛ من خلال العناية بعملية الرصد الحضري ومتابعة نتائجه لتحديد أهم القضايا ذات الأولوية بالمنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

إثر ذلك شاهد سموه عرضاً عن المرصد الحضري تضمن تطور منظومة العمل بالمراصد الحضرية والمؤشرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والقضايا الحضارية لمدن ومحافظات المنطقة, إلى جانب استعراض أهم إنجازات المرصد خلال الدورات السابقة وقيم المؤشرات الحضرية, واعتمد سموه قيم نتائج المؤشرات للمرصد للدورة التاسعة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مفتوحة من قبل أعضاء مجلس المرصد الحضري للدورة الثامنة، وعرض إنجازات المرصد الحضري, الذي وصل عدد مؤشراته خلال عشر سنوات إلى 229 مؤشراً حضارياً, بالإضافة إلى نتائج مراصد محافظة "الرس والمذنب والبدائع ورياض الخبراء والبكيرية" الذي وصل إلى 223 مؤشراً حضرياً في دورتها الثالثة , كما أنتجت مراصد "عنيزة والاسياح والشماسية والنبهانية وعيون الجواء وعقلة الصقور وضرية" 208 مؤشرات حضرية في دورتها الأولى.

وقدم أمين منطقة القصيم المكلف, الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على ما يبذله سموه من جهد وقيادة للتنمية بالمنطقة في سبيل راحة ورفاه سكانها، مثمناً لسموه رئاسته مجلس المرصد الحضري وحرصه على متابعة التفاصيل كافة لأعمال الرصد الحضري.

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16:49ت م

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