شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" تدين محاولة اغتيال "حمدوك" والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، رفضه لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الامن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية في جمهورية السودان.
وعبر الأمين العام عن وقوف المنظمة إلى جانب حكومة السودان ودعمها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمن السودان واستقراره ووحدته الوطنية.
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