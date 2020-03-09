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هروب مواطن في الطائف بعد اشتباه إصابته بكورونا والأمن يعيده
تم استكمال الفحص وتبين خلوه من الفيروس
متابعات الخليج 365 - الطائف
حاول مواطن الهروب من الفريق الإسعافي أثناء وصولهم إليه لنقله للعزل بمُجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، أمس، بعد أن خضع لإجراءات الفرز البصري بأحد المراكز الصحية داخل المحافظة.
وكان الفحص البصري الأولي أكد احتمال إصابة متابعات الخليج 365 بفيروس كورونا الجديد فما كان منه إلا أن غافل الفرق الإسعافية ولاذ بالفرار وتمكنت الجهات الأمنية من إعادته وبعد استكمال الفحوص، تم التأكد من سلامته ومغادرته المستشفى.
إلى ذلك أوضح المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه يوجد تنسيق على مستوى المملكة من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية.
وقال: “المريض المشار إليه كان رافضًا الخضوع لمزيد من الفحوص وتمت إعادته من خلال تعاون الجهات الأمنية، وتبين سلامة فحوصه المخبرية، وغادر المستشفى ولا يوجد ما يدعو إلى القلق”.
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