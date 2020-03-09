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قوات الأمن الخاصة تؤجل الكشف الطبي للمقبولين

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2020-03-09

قوات الأمن الخاصة تؤجل الكشف الطبي للمقبولين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة تأجيل موعد الكشف الطبي للمقبولين مبدئيًا على رتبتَي جندي أول، جندي على الوظائف المعلن عنها خلال الفترة من 29 / 06 / 1441 هـ إلى 03 / 07 / 1441 هـ.

وكانت قوات الأمن الخاصة دعت أمس جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية:

نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

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نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس.

نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

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