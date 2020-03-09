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2020-03-09 هجوم صاروخي على قصر الرئاسة في أفغانستان أثناء تأدية الرئيس اليمين الدستورية متابعات الخليج 365 - متابعة أفادت قناة العربية بوقوع هجوم صاروخي على قصر الرئاسة في أفغانستان خلال أداء الرئيس أشرف غني اليمين الدستورية لولاية جديدة. Advertisements وأعلن أشرف غني وعبدالله عبدالله، المتنافسان المتنازعان على نتائج انتخابات الرئاسة في أفغانستان، كل منهما على حدة، نفسه رئيسًا للبلاد في مراسم تنصيب الرئيس الاثنين، مما يلقى بخطط المفاوضات مع طالبان في الفوضى، ويخلق أزمة للولايات المتحدة، فيما تحاول إيجاد سبيل لدفع اتفاقها للسلام مع الحركة للأمام. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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