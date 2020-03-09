اخبار السعوديه

هجوم صاروخي على قصر الرئاسة في أفغانستان

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم هجوم صاروخي على قصر الرئاسة في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-09

هجوم صاروخي على قصر الرئاسة في أفغانستان

أثناء تأدية الرئيس اليمين الدستورية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت قناة العربية بوقوع هجوم صاروخي على قصر الرئاسة في أفغانستان خلال أداء الرئيس أشرف غني اليمين الدستورية لولاية جديدة.

Advertisements

وأعلن أشرف غني وعبدالله عبدالله، المتنافسان المتنازعان على نتائج انتخابات الرئاسة في أفغانستان، كل منهما على حدة، نفسه رئيسًا للبلاد في مراسم تنصيب الرئيس الاثنين، مما يلقى بخطط المفاوضات مع طالبان في الفوضى، ويخلق أزمة للولايات المتحدة، فيما تحاول إيجاد سبيل لدفع اتفاقها للسلام مع الحركة للأمام.

 

تابعنا على 92ee64ca8a.jpg تواصل معنا علىa51bfc5223.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي على قصر الرئاسة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا