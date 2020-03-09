السعودية تقدم دعما ماليا لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية "إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للسعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

وثمن الربيعة هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتي تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي يقدمانها خلال الأزمات التي يتعرض لها عدد من الشعوب في شتى أنحاء العالم.

ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، سائلا المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على هذه المبادرة، وأن يرفع عن البشرية الأمراض والأوبئة وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه.