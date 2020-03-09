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محمد بن مسعود - الدمام - علّقت جمعية خيركم الدراسة في 4621 حلقة وفصل بالمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في جدة؛ وذلك اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر؛ وذلك توافقاً مع قرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، وحفاظاً على سلامة الأبناء والبنات في الميدان التعليمي القرآني.
ووجه رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، باستمرار تعليم القرآن الكريم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، مشيراً إلى أن المنصة ستكون بديلة حتى عودة الحلقات والدور إلى نشاطها الطبيعي، سائلاً المولى أن يحفظ هذا البلد المبارك من كل مكروه.
وطالب رئيس "خيركم" الجميع بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة في حملتها الوقائية والتحصينية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك فيه منفعة للبلاد والعباد، وهو مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات.
جمعية خيركم تحفيظ القرآن الكريم تعليق الدراسة جدة
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 04:10 PM
علّقت جمعية خيركم الدراسة في 4621 حلقة وفصل بالمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في جدة؛ وذلك اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر؛ وذلك توافقاً مع قرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، وحفاظاً على سلامة الأبناء والبنات في الميدان التعليمي القرآني.
ووجه رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، باستمرار تعليم القرآن الكريم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، مشيراً إلى أن المنصة ستكون بديلة حتى عودة الحلقات والدور إلى نشاطها الطبيعي، سائلاً المولى أن يحفظ هذا البلد المبارك من كل مكروه.
وطالب رئيس "خيركم" الجميع بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة في حملتها الوقائية والتحصينية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك فيه منفعة للبلاد والعباد، وهو مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات.
، "خيركم" تعلق نشاطها في 4621 حلقة للقرآن بالمساجد والدور بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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