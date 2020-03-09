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أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161.
وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".
وتشهد إيران واحدًا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين، حيث نشأ الفيروس.وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 03:52 PM
الفيروس أودى بحياة 43 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرةأعداد ضحايا "كورونا" في إيران تقفز إلى 237 وفاة و7161 مصابًا
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161.
وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".
وتشهد إيران واحدًا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين، حيث نشأ الفيروس.
، أعداد ضحايا "كورونا" في إيران تقفز إلى 237 وفاة و7161 مصابًا ،
المصدر : الخليج 365
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