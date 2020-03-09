، أعداد ضحايا "كورونا" في إيران تقفز إلى 237 وفاة و7161 مصابًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 43 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161.

وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

وتشهد إيران واحدًا من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين، حيث نشأ الفيروس.وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد