، "الصحة المصرية": تعافي 12 حالة من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: 43 مصابًا يتلقون العلاج في "مرسى مطروح"

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن إجمالي الحالات المكتشف حملها لفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 55 حالة من المصريين والأجانب، تعافى منهم حتى الآن 12 حالة، ومازال 43 حالة أخرى بمستشفى العزل بالنجيلة بمحافظة مطروح، وقالت وزارة الصحة إنه بالأمس تم الكشف مؤخرًا عن 7 حالات منهم 4 أجانب و3 مصريين.

ووفق "اليوم السابع" كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد، وقالت إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرًا لأنه يعاني من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي أمس الأحد 8 مارس.

يشار إلى أنه تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجهت وزيرة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.وزارة الصحة والسكان المصرية فيروس كورونا الجديد