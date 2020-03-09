- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغت 15 حالة، منها 11 حالة مصابة بـ"كورونا" من أصل 15 قدمت المملكة من الخارج، مؤكدة أن عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة.
وبيّنت "الصحة" أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" داخل السعودية مستقرة ومطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" في المنشآت التعليمية، وتعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وقالت "الصحة": نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 03:38 PM
قالت: عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة
أكدت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغت 15 حالة، منها 11 حالة مصابة بـ"كورونا" من أصل 15 قدمت المملكة من الخارج، مؤكدة أن عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة.
وبيّنت "الصحة" أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" داخل السعودية مستقرة ومطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" في المنشآت التعليمية، وتعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وقالت "الصحة": نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".
، "الصحة": 15 حالة مصابة بـ"كورونا" ولا حالات في المنشآت التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": 15 حالة مصابة بـ"كورونا" ولا حالات في المنشآت التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.