السعودية تفرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال لمن لايُفصح عن بياناته الصحية بالمنافذ

الإثنين 9 مارس 2020

فرضت السعودية غرامة تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد، بحسب وسائل إعلام سعودية.



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يذكر أنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة الطائف، أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد.