السعودية | أمير القصيم يوجه بإيقاف كافة الفعاليات والمناشط حفاظا على صحة المواطنين والزائرين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:01 مساءً, 9 مارس 2020 م المناطق - بريدة وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بإيقاف وتأجيل كافة المناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بمنطقة القصيم حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين .

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن هذا الأجراء يأتي لما تبذله الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن , مشدداً على أهمية التوعية والوقاية , ومتابعة كافة المعلومات الصحيحة والتوعوية التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة , سائلاً الله السلامة للجميع ، وأن يحفظ هذه البلاد.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها إمارة منطقة القصيم لمواجهة انتشار فايروس كورونا ومنع انتقاله بالشراكة مع كافة القطاعات ومن خلال المناشط والملتقيات والمهرجانات المقامة بالمنطقة.

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