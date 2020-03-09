شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية : خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة فقط والان نبدء بالتفاصيل

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بعدد من الإجراءات المؤقتة وهي : تقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15دقيقة، وإيقاف اجراءات تفطير الصائمين ، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور وإزالة أكواب المياه المستعملة.

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