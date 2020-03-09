"فاطمة".. فنانة إماراتية ترسم قصة نجاح ملهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ نعومة أظافرها بزغت موهبتها من دولة الإمارات، فاطمة الدهمش، أطلقت العنان لفنها الوليد، قبل أن تتفرغ للرسم في المملكة العربية السعودية.

قصة نجاح ملهمة، أوصلت لوحات الفنانة الإماراتية إلى أقطار عدة حول العالم، لكن تلك اللوحات لم يتوقف عرضها عند حدود الإمارات، أو حتى المملكة العربية السعودية، بل شاركت الفتاة بها، في مجموعة من المعارض الجماعية، بالبحرين، والكويت، والأردن، والمغرب، والجزائر، وبنجلاديش، والهند، وكوريا، وإسبانيا.

الفنانة الإماراتية قدمت عددا من الدّورات التدريبية، في مجموعة من المدارس والمعاهد، ودور رعاية الأيتام والسجون النسائية.