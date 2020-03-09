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2020-03-09 فيديو.. الصحة: كل المصابين بكورونا حالتهم مستقرة باستثناء الأمريكي أكد تطبيق إجراءات العزل في مستشفيات مجهزة متابعات الخليج 365 - الرياض أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن حالة المصابين بفيروس كورونا في المملكة مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة متابعات الخليج 365 الأمريكي الذي يعاني من مضاعفات أمراض أخرى. Advertisements وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن المملكة تطبق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بفحص القادمين إلى المملكة وإجراءات العزل والحجر الصحي. ونفى متحدث الصحة الصور التي تم تداولها لمخيمات زعم البعض أنها للحجر الصحي في المملكة مشيرًا إلى أن العزل الصحي يتم في مستشفيات مجهزة بأعلى التجهيزات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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