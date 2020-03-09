الصحة توضح الفرق بين أعراض كورونا الجديد والإنفلونزا العادية

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مركز صحة 937 أنه لا يوجد فروق كبيرة بين أعراض فيروس كورونا الجديد والإنفلونزا العادية مشددًا على أهمية الفحص إذا ارتبطت هذه الأعراض مع السفر إلى دول تشهد تفشي الفيروس المستجد أو مخالطة أحد المرضى.

وقالت الصحة ردًا على استفسار حول أعراض كورونا الجديد : لا يمكن التمييز بين الإنفلونزا العادية والإصابة بفيروس كورونا الجديد عن طريق الأعراض والعلامات السريرية فقط حيث إنها متشابهة بينهما لحد كبير .

وأضافت أنه للتشخيص فإنه ينبغي توفر أحد الاحتمالات الوبائية وهي؛ السفر لأحد الدول الموبوءة أو مخالطة حالة مؤكدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقالت وزارة الصحة اليوم إن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.

وأضافت الوزارة أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بلغت 15 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليًا والتعامل جارٍ معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937 ” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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