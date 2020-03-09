شكرا لقرائتكم 10 دقائق بين الأذان والإقامة وتقليص صلاة الجمعة والخطبة لـ15 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-09 10 دقائق بين الأذان والإقامة وتقليص صلاة الجمعة والخطبة لـ15 دقيقة منع الاعتكاف وإيقاف تفطير الصائمين وإزالة أكواب المياه المستعملة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عددًا من الإجراءات الاحترازية لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشار الفيروس بين المصلين. وقالت الوزارة إنه تعزيزًا للإجراءات الوقائية فقد تقرر ما يلي: – تقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق. Advertisements – لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة. – إيقاف إجراءات تفطير الصائمين. – منع الاعتكاف وإزالة الأطعمة والتمور. – إزالة أكواب المياه المستعملة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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