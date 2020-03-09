المساحة الجيولوجية تكشف تفاصيل عن كهف ماكر الصقور

2020-03-09

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية تفاصيل جديدة عن كهف أم حشيوي أو المعروف باسم كهف ماكر الصقور.

وقالت الهيئة في بيان لها : إشارة إلى ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اكتشاف بعض المهتمين لكهف أم حشيوي تود الهيئة التقدم بالشكر للأستاذ صالح الغفيلي وفريقه على إبراز الكهف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يعكس الدور الكبير الذي يقومون به للمحافظة على هذه المعالم الهامة وإلقاء الضوء عليها.

كما تود الهيئة التوضيح بأن الكهف المذكور قد تم التعرف إليه عن طريق متابعات الخليج 365 عيسى بن سلمان الرشيدي وقام بإرشاد المختصين في الهيئة إليه في عام 2018م علمًا بأن الكهف معروف لدى قاطني المنطقة باسم (ماكر الصقور ويسمى أيضًا ماكر الشياهين).

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وأوضحت أن المختصين في قسم الكهوف في الهيئة قد قاموا بزيارة الكهف وتم إجراء الدراسات اللازمة لتوثيقه جيولوجيًا ومساحيًا تفاديًا لتغيير معالمه والعبث بمحتوياته، كما لاحظ مختصو الهيئة أثناء عملهم في الكهف العديد من الزوار والمهتمين الذين يدخلون إلى الكهف دون مراعاة لوسائل السلامة اللازمة نظرًا لخطورة بعض المواقع في الكهف، بالإضافة إلى الافتقار للتدريب المناسب للدخول إلى هذه الكهوف.

وتوصي الهيئة جميع الهواة والمهتمين بالمحافظة على مكونات الكهوف ومحتوياتها الداخلية من آثار وبقايا عظام وغيرها، حرصًا منها على استدامتها والمحافظة عليها حيث تعتبر إرثًا وطنيًا يجب المحافظة عليها للاستفادة منها لمختلف الأغراض العلمية والثقافية والسياحية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على تعاون مثمر ومستمر مع وزارة السياحة حول تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة للكهوف المكتشفة والتي تم دراستها بشكل علمي مفصل، كما تقوم الهيئة وبالتعاون مع وزارة السياحة بتنفيذ برامج تدريبية خاصة للمرشدين السياحيين على سياحة الكهوف وكيفية التعامل معها لعمل زيارات منظمة وآمنة للمواقع تحت إشراف متكامل من الهيئة والوزارة.

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