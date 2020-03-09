محمد بن مسعود - الدمام - منسوبة لأمير المنطقة وتطرقت لمنع التجمعات بالأماكن العامة أكدت إمارة منطقة حائل اليوم عدم صحة التغريدات المنسوبة للأمير بخصوص "منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات". وقالت الإمارة عبر حسابها في تويتر: "تنوه إمارة منطقة حائل بأنه لا صحة للتغريدة المنسوبة لأمير المنطقة عن منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات".إمارة منطقة حائل 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 03:02 PM منسوبة لأمير المنطقة وتطرقت لمنع التجمعات بالأماكن العامة Advertisements إمارة حائل تنفي تغريدات منع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح إمارة حائل تنفي تغريدات منع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح أكدت إمارة منطقة حائل اليوم عدم صحة التغريدات المنسوبة للأمير بخصوص "منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات". وقالت الإمارة عبر حسابها في تويتر: "تنوه إمارة منطقة حائل بأنه لا صحة للتغريدة المنسوبة لأمير المنطقة عن منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات". الكلمات المفتاحية ، إمارة حائل تنفي تغريدات منع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح ،

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