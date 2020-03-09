، تدريب "مفتشي الموارد" على آليات تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص ،

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نظمت هيئة حقوق الإنسان ممثلةً في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، ورشة عمل بجدة عن "تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين"، والتي تستمر يومين.
واستعرضت الورشة، التي استهدفت المفتشين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من الموضوعات في هذا الشأن، وتطرقت إلى أهمية دعم ضحايا الاتجار المتوقعين وتقديم المشورة لهم وتعريفهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة كنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ونظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ الحقوق.
وتم تخصيص جلسة عن تدريب المفتشين والمفتشات على طرق وآليات التعرف على الضحايا، وأشكال التحقيق الخاصة بهذه الجرائم، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتزود بمؤشرات حالات الاتجار وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها.
وشهدت الورشة استعراض الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
يُذكر أن الورشة أقيمت في الرياض يومي 4 و5 مارس الجاري، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة.
هيئة حقوق الإنسان ضحايا الاتجار بالأشخاص
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 02:52 PM
عبر ورشة بجدة نظّمتها "حقوق الإنسان" بالتعاون مع منظمة الهجرة الدوليةتدريب "مفتشي الموارد" على آليات تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص
نظمت هيئة حقوق الإنسان ممثلةً في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، ورشة عمل بجدة عن "تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين"، والتي تستمر يومين.
واستعرضت الورشة، التي استهدفت المفتشين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من الموضوعات في هذا الشأن، وتطرقت إلى أهمية دعم ضحايا الاتجار المتوقعين وتقديم المشورة لهم وتعريفهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة كنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ونظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ الحقوق.
وتم تخصيص جلسة عن تدريب المفتشين والمفتشات على طرق وآليات التعرف على الضحايا، وأشكال التحقيق الخاصة بهذه الجرائم، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتزود بمؤشرات حالات الاتجار وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها.
وشهدت الورشة استعراض الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
يُذكر أن الورشة أقيمت في الرياض يومي 4 و5 مارس الجاري، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة.
، تدريب "مفتشي الموارد" على آليات تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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