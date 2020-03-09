، كهف أم حشيوي.. "الجيولوجية" تشكر "الغفيلي": "الرشيدي" عرفنا عليه في 2018 ،

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قدمت هيئة المساحة الجيولوجية شكرها لصالح الغفيلي وفريقه على إبراز كهف أم حشيوي بمنطقة خيبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما عكس الجهد المبذول.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت اكتشاف بعض المهتمين لكهف أم حشيوي في إطار السعي للمحافظة على هذه المعالم الهامة وإلقاء الضوء عليها.
وقالت الهيئة: الكهف تم التعرف عليه عن طريق المواطن عيسى بن سلمان الرشيدي وقام بإرشاد المختصين في الهيئة إليه في عام 2018م، علماً بأن الكهف معروف لدى قاطني المنطقة باسم (ماكر الصقور ويسمى أيضًا ماكر الشياهين). علماً بأن المختصين في قسم الكهوف في الهيئة قاموا بزيارة الكهف وتم إجراء الدراسات اللازمة لتوثيقه جيولوجياً ومساحياً تفادياً لتغيير معالمه والعبث بمحتوياته.
وأضافت: لاحظ مختصو الهيئة أثناء عملهم في الكهف العديد من الزوار والمهتمين الذين يدخلون إلى الكهف دون مراعاة لوسائل السلامة اللازمة، نظراً لخطورة بعض المواقع في الكهف، بالإضافة إلى الافتقار للتدريب المناسب للدخول إلى هذه الكهوف.
وأوصت الهيئة جميع الهواة والمهتمين بالمحافظة على مكونات الكهوف ومحتوياتها الداخلية من آثار وبقايا عظام وغيرها، حرصاً منها على استدامتها والمحافظة عليها حيث تعتبر إرثاً وطنياً يجب المحافظة عليها للاستفادة منها لمختلف الأغراض العلمية والثقافية والسياحية.
وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى أنها على تعاون مثمر ومستمر مع وزارة السياحة حول تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة للكهوف المكتشفة والتي تم دراستها بشكل علمي مفصل.
وتقوم كذلك، بالتعاون مع وزارة السياحة، بتنفيذ برامج تدريبية خاصة للمرشدين السياحيين على سياحة الكهوف وكيفية التعامل معها لعمل زيارات منظمة وآمنة للمواقع تحت إشراف متكامل من الهيئة والوزارة .
هيئة المساحة الجيولوجية كهف أم حشيوي
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 02:44 PM
دعت جميع الهواة والمهتمين للمحافظة على الكهوف ومحتوياتها من آثار وبقاياكهف أم حشيوي.. "الجيولوجية" تشكر "الغفيلي": "الرشيدي" عرفنا عليه في 2018
قدمت هيئة المساحة الجيولوجية شكرها لصالح الغفيلي وفريقه على إبراز كهف أم حشيوي بمنطقة خيبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما عكس الجهد المبذول.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت اكتشاف بعض المهتمين لكهف أم حشيوي في إطار السعي للمحافظة على هذه المعالم الهامة وإلقاء الضوء عليها.
وقالت الهيئة: الكهف تم التعرف عليه عن طريق المواطن عيسى بن سلمان الرشيدي وقام بإرشاد المختصين في الهيئة إليه في عام 2018م، علماً بأن الكهف معروف لدى قاطني المنطقة باسم (ماكر الصقور ويسمى أيضًا ماكر الشياهين). علماً بأن المختصين في قسم الكهوف في الهيئة قاموا بزيارة الكهف وتم إجراء الدراسات اللازمة لتوثيقه جيولوجياً ومساحياً تفادياً لتغيير معالمه والعبث بمحتوياته.
وأضافت: لاحظ مختصو الهيئة أثناء عملهم في الكهف العديد من الزوار والمهتمين الذين يدخلون إلى الكهف دون مراعاة لوسائل السلامة اللازمة، نظراً لخطورة بعض المواقع في الكهف، بالإضافة إلى الافتقار للتدريب المناسب للدخول إلى هذه الكهوف.
وأوصت الهيئة جميع الهواة والمهتمين بالمحافظة على مكونات الكهوف ومحتوياتها الداخلية من آثار وبقايا عظام وغيرها، حرصاً منها على استدامتها والمحافظة عليها حيث تعتبر إرثاً وطنياً يجب المحافظة عليها للاستفادة منها لمختلف الأغراض العلمية والثقافية والسياحية.
وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى أنها على تعاون مثمر ومستمر مع وزارة السياحة حول تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة للكهوف المكتشفة والتي تم دراستها بشكل علمي مفصل.
وتقوم كذلك، بالتعاون مع وزارة السياحة، بتنفيذ برامج تدريبية خاصة للمرشدين السياحيين على سياحة الكهوف وكيفية التعامل معها لعمل زيارات منظمة وآمنة للمواقع تحت إشراف متكامل من الهيئة والوزارة .
، كهف أم حشيوي.. "الجيولوجية" تشكر "الغفيلي": "الرشيدي" عرفنا عليه في 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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