حتى إشعار آخر.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية بسبب كورونا

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها إلى مطارات المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار المملكة عدم استقبال الرحلات من مصر؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا .

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، «بالإشارة للقرار الصادر مساء أمس الأحد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول، ومن بينها مصر، اعتبارًا من اليوم، قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

ودعت مصر للطيران عملاءها، إلى مراجعة وتعديل حجوزاتهم.

وكانت السعودية، قد قررت إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة ودول الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق.