أمير القصيم يوجه بإيقاف كل الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على صحة المواطنين والزائرين

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإيقاف وتأجيل كل المناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بمنطقة القصيم حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين.
وأكد أمير القصيم أن هذا الأجراء يأتي لما تبذله الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن، مشددًا على أهمية التوعية والوقاية ومتابعة كل المعلومات الصحيحة والتوعوية التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة.
ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها إمارة منطقة القصيم؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع انتقاله بالشراكة مع جميع القطاعات ومن خلال المناشط والملتقيات والمهرجانات المقامة بالمنطقة.
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