«هدف» وهيئة العقار يوقِّعان اتفاقية تدريب وتوظيف 11 ألف باحث عن عمل

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والهيئة العامة للعقار، اليوم الإثنين، بمدينة الرياض، اتفاقية لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري ضمن برنامج توطين مهن القطاع، وذلك سعيًا إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ورفع مهارات الباحثين عن عمل.

وبحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وقع الاتفاقية محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك، ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وإخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق وأن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.



كما تتولى الهيئة وفقا للاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.

فيما نصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات إن وجدت على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.

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كما أكدت الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات بين الهيئة والصندوق بصورة منتظمة بهدف التغلب على كافة التحديات، ويشكل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ويعقد اجتماعًا دوريًا لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيقها لأهدافها، وكذلك عقد اجتماعات غير مجدولة كلما دعت الحاجة لذلك.

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