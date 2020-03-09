حتى إشعار آخر.. «الحوار الوطني» يُعلق كل فعالياته بدءًا من اليوم

أعلن مركز الحوار الوطني، اليوم، تعليق الفعاليات كافة اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وقال المركز، عبر حسابه في «تويتر»: يعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تعليق الفعاليات والأنشطة المنبرية والتدريبية كافة اعتبارًا من اليوم الإثنين 14 رجب الموافق 9 مارس 2020 حتى إشعار آخر؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا (covid-19)؛ حرصًا من المركز على سلامة الجميع.
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