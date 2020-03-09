«الاتصالات السعودية» تُعلن توافر بدائل رقمية للتعليم والتطبيب بتصفح مجاني

أعلنت الاتصالات السعودية « stc»، توفير بدائل رقمية من تطبيقات التعليم والتطبيب عن بُعد والتصفح المجاني لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإجراءات الاحترازية؛ بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وقالت عبر حسابها بـ«تويتر»: استشعارًا بمسؤوليتنا وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإجراءات الاحترازية، وتوفير بدائل رقمية من تطبيقات التعليم والتطبيب عن بُعد، نعلن التصفح المجاني دون استهلاك أي بيانات للمنصات التالية:

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