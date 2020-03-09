العواد يبحث أوجه التعاون مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية- السعودية

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم الإثنين، مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية- السعودية آمال إيميليا لكرافي أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

واستعرض العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، في دعم حقوق الإنسان، منوهًا بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورًا للتنمية وفقًا لرؤية المملكة 2030 ، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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