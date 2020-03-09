السفارة في إيطاليا تطالب المواطنين بسرعة التواصل معها

طالبت سفارة المملكة في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، جميع المواطنين المتواجدين هناك بالتواصل معها، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت السفارة- عبر حسابها بتويتر- أنه «نظرًا لتطورات انتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية إيطاليا، وما ترتب عليها من إجراءات وقائية اتخذتها الحكومة، تأمل من جميع المواطنين المتواجدين في إيطاليا سرعة التواصل مع السفارة».

وأشارت السفارة إلى أنه يتم التواصل معها عبر الرقم التالي: 00393280432606.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 5883 شخصًا، بينما لقي 233 شخصًا حتفهم بسبب الفيروس.

وتعد مناطق لومباردي وإيميليا- رومانيا، هي الأكثر تضررًا؛ جراء تفشي المرض ثم منطقة فينيتو.

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