أعلنت الخطوط السعودية، تعليق جميع رحلاتها- مؤقتًا- بين المملكة وكلٍ من الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، مصر، العراق، وإيطاليا، وذلك اعتبارًا من- اليوم الإثنين- وحتى إشعار آخر.
وفي بيان نشرته، اليوم، أشارت الخطوط السعودية، إلى أن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة؛ بشأن مكافحة فيروس كورونا، وبناء على قرار تعليق السفر مؤقتًا إلى عددٍ من الدول، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت، أنها ستعفي جميع التذاكر الصادرة من وإلى الوجهات المذكورة من أي قيود عند الإلغاء، أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخطوط السعودية» تُعلق رحلاتها لـ7 دول.. وتعفي التذاكر الصادرة لها من أي قيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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