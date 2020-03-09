بالصور.. أمين الطائف يفتتح مشروع مواقف السيارات متعددة الأدوار بالمنطقة التاريخية

افتتح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أمس، مشروع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار، بالمنطقة التاريخية وسط الطائف.

ويعد المشروع المكون من خمسة أدوار، أحد مشروعات دعم وسط المدينة بمواقف كافية للسيارات، ويحتوي المبنى على 280 موقفًا للسيارات، إضافة إلى مواقف مخصصة لذوي الإعاقة، و65 محلًا تجاريًا، وهو مشروع استثماري نفَّذته أمانة الطائف؛ بالتعاون مع القطاع الخاص مؤخرًا.

وأوضحت الأمانة، أن المرفق يخدم زوار المنطقة التاريخية بوسط الطائف؛ حيث يوفر مواقف إضافية للسيارات في هذا الموقع المكتظ، ويسهم بشكل مباشر في احتواء جزء من احتياج المنطقة التاريخية من مواقف المركبات، مما يسهل على مرتادي المكان الوصول للسوق، كما تعمل الأمانة حاليًا على إنشاء مبنى آخر للمواقف متعددة الأدوار بباب الريع، لتلبية احتياجات زوار وسط المدينة.

وبيَّنت الأمانة، أن هذه المواقف الجديدة ستسهم في فك الاختناقات المرورية وتكدس السيارات بالشوارع المحيطة بالمنطقة المركزية، وتدعم الحركة التجارية بالموقع من خلال توفير مواقف إضافية للمركبات.

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