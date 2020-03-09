فريق طبي بحفر الباطن ينهي معاناة رضيع من «ضيق فوهة المعدة»

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنهاء معاناة رضيع يعاني من ضيق في فوهة المعدة.
وأوضحت صحة حفر الباطن في بيان لها، أن الفريق الطبي نجح في إنهاء معاناة رضيع يبلغ من العمر شهرًا واحدًا، كان يعاني من تقيؤ مستمر مع فقدان الوزن.
وأضافت صحة حفر الباطن، أنه تبين بعد إجراء كل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للرضيع، تبين وجود تضيق في فوهة المعدة، نتج عنه تضخم في العضلة.
وعلى الفور، باشر الفريق الطبي تدخلًا جراحًا ناجحًا، تم من خلاله توسيع جدار المعدة مع المحافظة على الأنسجة الداخلية لها، وتكللت العملية بالنجاح، وغادر الطفل بعد أن تماثل للشفاء التام.
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