السفارة في جاكرتا توجه تنبيهًا هامًا للمواطنين الراغبين في العودة

أوضحت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم الإثنين، أن المواطنين الراغبين في العودة للبلاد، لا يشترط حصولهم على شهادة مخبرية «pcr».
وذكرت السفارة- عبر حسابها بتويتر- أنها تود إحاطة المواطنين الموجودين في إندونيسيا، أنه في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.
وأضافت السفارة في جاكرتا، أنها تأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون بالعودة للمملكة، في التنسيق مبكرا مع تلك الناقلات.
وجددت السفارة، أهمية التواصل معها للمساعدة، عبر الأرقام التالية: قسم شؤون السعوديين: (00622129023444) - هاتف الطوارئ (00628553003000) و( 00628111806446).
وكانت سفارة المملكة، أهابت في وقت سابق، بالمواطنين الراغبين في بالسفر إلى إندونيسيا، تأجيل «السفر غير الضروري»؛ بسبب فيروس كورونا.
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