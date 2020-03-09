السفارة في جاكرتا توجه تنبيهًا هامًا للمواطنين الراغبين في العودة

أوضحت سفارة المملكة في إندونيسيا، اليوم الإثنين، أن المواطنين الراغبين في العودة للبلاد، لا يشترط حصولهم على شهادة مخبرية «pcr».

وذكرت السفارة- عبر حسابها بتويتر- أنها تود إحاطة المواطنين الموجودين في إندونيسيا، أنه في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.

وأضافت السفارة في جاكرتا، أنها تأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون بالعودة للمملكة، في التنسيق مبكرا مع تلك الناقلات.

وجددت السفارة، أهمية التواصل معها للمساعدة، عبر الأرقام التالية: قسم شؤون السعوديين: (00622129023444) - هاتف الطوارئ (00628553003000) و( 00628111806446).

Advertisements

وكانت سفارة المملكة، أهابت في وقت سابق، بالمواطنين الراغبين في بالسفر إلى إندونيسيا، تأجيل «السفر غير الضروري»؛ بسبب فيروس كورونا.

اقرأ ايضًا:

كورونا يدفع إندونيسيا لحظر الرحلات الجوية من عدة دول بينها إيران

إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا