النيابة تجري اجتماعاتها بالاتصال عن بعد

يأتي توجيه النائب العام تماشياً مع قرارت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.
وعلمت "دوت الخليج" أن الإدارة المختصة بالجانب التقني في النيابة العامة لديها الاستعداد الكامل والإمكانيات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الإفتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد طبقاً لتوجيهات النائب العام.
ويأتي أن توجيه النائب العام في سياق الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي.
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