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النيابة تجري اجتماعاتها بالاتصال عن بعد

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وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف الإجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسية بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكتروتية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

يأتي توجيه النائب العام تماشياً مع قرارت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

وعلمت "دوت الخليج" أن الإدارة المختصة بالجانب التقني في النيابة العامة لديها الاستعداد الكامل والإمكانيات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الإفتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد طبقاً لتوجيهات النائب العام.

ويأتي أن توجيه النائب العام في سياق الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي.


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