

جيزان 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

حقق خمسة من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الخامسة عشرة في أربعة فروع للعام الحالي 1441هـ.

وتمثلت الجوائز التي حققتها الإدارة ،في فوز الموظف خالد بن محمد شبيلي بجائزة الموظف التربوي، والطالبة مها بنت أحمد أبو جبل بجائزة فرع المبتكر الواعد، والطالبة ريماس بنت عبدالله صميلي والطالب محمد بن علي هزازي لحصولهما على جائزة فرع الطالب الأمثل، وفرع العمل التطوعي التي كانت من نصيب المشرف التربوي محمد بن أحمد عبيري.

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على دعمهما المستمر للمتميزين والمتميزات داخل المنطقة وخارجها وحرصهما على تحفيز المبدعين والمبدعات لمواصلة رحلة الإبداع والتميز بما يخدم الوطن ويسهم في رفعته ونمائه، مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات من تعليم جازان بهذا المنجز المتميز الذي يعكس ما يزخر به قطاع التعليم بالمنطقة من مبدعين ومبدعات في شتى المجالات العلمية والعملية والأدبية والتطوعية وغيرها ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

// انتهى //

13:48ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان يحقق خمس جوائز في جائزة جازان للتفوق والإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.