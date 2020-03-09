السعودية اليوم / إصابة مدنيين بجروح في انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بغداد



بغداد 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أصيب مدنيان عراقيان بجروح اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة لاصقة أسفل عجلة شمال شرقي بغداد.

وأفاد مصدر أمني بأن العبوة الناسفة انفجرت أسفل العجلة في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح, فيما سارعت قوة أمنية إلى إغلاق مكان الحادث، ونقلت الجريحين إلى مستشفى قريب.

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13:48ت م

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