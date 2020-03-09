السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط بالحدود الشمالية ترفع 67 طناً من الأنقاض والمخلفات الصلبة



رفحاء 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

رفعت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية 67 طناً من الأنقاض والمخلفات الصلبة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار جهودها الخدماتية المختلفة للمحافظة على البيئة، وإعادة الأراضي الفضاء إلى طبيعتها بشكل آمن ونظيف ومعالجة وتحسين المشهد الحضري فيها.

كما تقوم البلدية بإعادة تأهيل المجسمات الجمالية ومعالجتها وإعادة صبغها بدهانات جديدة، فيما تواصل فرق الخدمات صيانة وتأهيل الأرصفة التالفة أمام منازل المواطنين بالأحياء.

// انتهى //

13:42ت م

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