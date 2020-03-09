السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين "تعليم الطائف" و "مطار الطائف الدولي"



الطائف 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مذكرة تفاهم مع مطار الطائف الدولي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجانبين، في الإطار المتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

ومثل إدارة تعليم الطائف مدير الإدارة طلال اللهيبي، فيما مثل مطار الطائف مساعد مدير عام مطار الطائف الدولي فهد العصيمي.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ومطار الطائف الدولي من خلال شراكة تخدم المجتمع المحلي فيما يخص المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والتدريب والأنشطة الطلابية، وتحقق تنمية مستدامة لكل أطراف وطوائف المجتمع المحلي .

// انتهى //

13:41ت م

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