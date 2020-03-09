السعودية اليوم / جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة تعلق نشاطها في حلقات ودور القرآن



جدة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

علّقت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الدراسة في جميع حلقات ودور تحفيظ القرآن في جدة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك توافقاً مع القرار السامي بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، وحفاظاً على سلامة الأبناء والبنات في الميدان التعليمي القرآني.

ووجه رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي باستمرار تعليم القرآن الكريم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد ، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة ، مشيراً إلى أن المنصة ستكون بديلة حتى عودة الحلقات والدور إلى نشاطها الطبيعي سائلاً المولى أن يحفظ هذا البلد المبارك من كل مكروه.

// انتهى //

13:37ت م

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