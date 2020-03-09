السعودية اليوم / "هيئة حقوق الإنسان" تشارك بمعرض القصيم للكتاب



عنيزة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

يشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة القصيم في معرض القصيم للكتاب المقام حاليًا بمركز الملك فهد الثقافي بمحافظة عنيزة.

وأوضح مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة القصيم أحمد بن محمد الخميس أن المشاركة تأتي في إطار العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها لدى زوار المعرض، حيث يتعرف الزائر من خلال ركن الهيئة على مهام هيئة حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة بمنطقة القصيم وعلى الأعمال والأنشطة التي يقيمها الفرع في المنطقة".

وأوضح فرع الهيئة يوزع إصدارات الهيئة من الكتيبات المتخصصة والمطويات ومجلة الهيئة، بالإضافة إلى عرض مواد فلمية توعوية باللغتين العربية والإنجليزية عبر شاشة تلفزيونية، كما تتم الإجابة على أسئلة الزوار واستفساراتهم.

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13:24ت م

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