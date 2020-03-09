السعودية اليوم / الخارجية والبورصة العراقيتان تتخذان تدابير احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا



بغداد 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم تعليق العمل في الدائرة القنصلية التابعة لها حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي, في إجراء احترازي لمنع تفشي فايروس" كورونا".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقررات لجنة الأزمة الحكومية المتعلقة بمواجهة فايروس "كورونا" المستجد.

في سياق متصل أعلن سوق العراق للأوراق المالية" البورصة" اليوم عن إغلاق قاعة المستثمرين لغاية الحادي والعشرين من الشهر الحالي للأسباب ذاتها.

وأفاد السوق في بيان صحفي بأن هذا الإجراء يأتي امتثالًا لقرارات خلية الأزمة ومن أجل منع تفشي فايروس كورونا، موضحا بأن جلسات التداول مستمرة خلال شبكة التداول عن بعد وعبر المنظومة الإلكترونية ومقرات شركات الوساطة المرخصة البالغ عددها 42 شركة.

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13:23ت م

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