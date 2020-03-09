السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تطلق الحساب التفاعلي لـ "خدمة العملاء" عبر "توتير"



عرعر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

اطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم الحساب التفاعلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان @ARAR_MU_CRM لاستقبال الاستفسارات والملاحظات ونحوها، وذلك تزامناً مع تدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية لإدارة خدمة العملاء بأمانة المنطقة .

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن الهدف من استحداث إدارة خدمة العملاء هو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السرعة في الإجابة على استفسارات العملاء ورفع مستوى رضا العميل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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13:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.