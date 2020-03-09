السعودية اليوم / مقتل 25 شخصاً إثر سقوط حافلة ركاب في نهر شمال باكستان



إسلام آباد 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

لقي 25 راكباً حتفهم إثر سقوط حافلة ركاب اليوم في نهر مجاور لطريق جبلي وعر بمنطقة جيلجيت بلتستان شمال باكستان.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المحلية فيض الله فراق أن الحافلة المنكوبة كانت تقل 25 راكباً، وانجرفت عن الطريق أثناء مرورها من منحنى حاد على طريق جبلي وعر، وسقطت في نهر مجاور للطريق ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وأضاف أن "قوات الدفاع المدني والشرطة المحلية قامت بانتشال جثث القتلى ونقلها إلى المستشفى" ، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت بلاغاً للبدء في التحقيق لمعرفة سبب الحادث وتحديد المسؤولية.

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13:16ت م

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