السعودية اليوم / بلدية "مربة" الفرعية بعسير تنفذ حملة لمعالجة التشوه البصري



أبها 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

أنهت بلدية "مربة" الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير معالجة وترحيل أكثر من 1000 طن من المخلفات، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية حسن الشهراني، أن الفرق المختصة كثفت أعمال معالجة التشوه البصري خلال الـثلاثة الأشهر الماضية حيث تمكنت من رفع 1080 طنا من مخلفات البناء والمواد الاستهلاكية التي كانت تشوه المنظر العام وتتسبب في تلوث بيئي في داخل الأحياء بمركز "مربة"، مشيراً إلى أن الأعمال شملت رفع السيارات التالفة وإزالة عدد من البسطات المخالفة على الطريق السياحي، ورفع مخلّفات الأشجار ونظافة الساحات والمرافق العامة.

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13:04ت م

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