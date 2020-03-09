السعودية اليوم / ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 1112 حالة



برلين 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم .

وبحسب البيانات، فإن ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي البلاد هي الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة، خاصة في منطقة هاينزبرج.

وتجاوز عدد حالات الإصابة على مستوى العالم المئة ألف حالة، ويتوقع الخبراء أن يكون عدد الحالات غير المعلنة أكبر من ذلك.

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