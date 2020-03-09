السعودية اليوم / سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الأمنية يزور جامعة حائل ويلقي محاضرة عن الأمن الفكري



حائل 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الأمنية، أمس جامعة حائل، حيث كان في استقباله لدى وصوله المدينة الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ووكلاء الجامعة.

وقدم معالي مدير جامعة حائل لسموه عرضًا حول مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع، واستمع لشرح من وكلاء الجامعة حول جوانب متعددة في جامعة حائل.

عقب ذلك ألقى سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الأمنية، محاضرة بعنوان "تحديات معاصرة على الأمن الفكري"، وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، أوضح فيها مفهوم الأمن الفكري وأهميته وخطورة اختلاله، مشيراً إلى أنه موروث ثقافيّ وحضاريّ للإنسان في بيئة معينة يشمل معتقداته وعاداته ومبادئه وقيمه العليا.

ووصف سموّه الوطنية

وأشار سموّ الأمير فيصل بن محمد بن ناصر إلى التحديات الداخلية والخارجية على الأمن الفكري التي من أبرزها "العولمة" التي تعني حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمنتجات الثقافية والإعلامية والأشخاص حتى تكون دول العالم قرية صغيرة، مبيناً أن التجارة ووسائل التواصل الاجتماعي تعد من أساليب نقل الأفكار ومنها الأفكار التي تستهدف وحدة الوطن والولاء والانتماء للوطن والقيادة.

وفي ختام المحاضرة أجاب سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الأمنية عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.

حضر المحاضرة، عدد كبير من المهتمين من داخل الجامعة وخارجها.

// انتهى //

12:51ت م

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حائل 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الأمنية، أمس جامعة حائل، حيث كان في استقباله لدى وصوله المدينة الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ووكلاء الجامعة.وقدم معالي مدير جامعة حائل لسموه عرضًا حول مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع، واستمع لشرح من وكلاء الجامعة حول جوانب متعددة في جامعة حائل.عقب ذلك ألقى سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الأمنية، محاضرة بعنوان "تحديات معاصرة على الأمن الفكري"، وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، أوضح فيها مفهوم الأمن الفكري وأهميته وخطورة اختلاله، مشيراً إلى أنه موروث ثقافيّ وحضاريّ للإنسان في بيئة معينة يشمل معتقداته وعاداته ومبادئه وقيمه العليا.ووصف سموّه الوطنية السعودية بأنها فكر أصيل يتسم بالعقيدة الصحيحة والتاريخ المجيد المليء بالكفاح والتضحيات التي قامت بجهود أفراد الشعب السعودي الذين صنعوا شعورًا وطنيًا مجيدًا، لافتاً الانتباه إلى أن بعض الفكر مازال بحاجة إلى توعية الأمر الذي أنشئت من أجله إدارات الأمن الفكري في الجامعات ومؤسسات التعليم.وأشار سموّ الأمير فيصل بن محمد بن ناصر إلى التحديات الداخلية والخارجية على الأمن الفكري التي من أبرزها "العولمة" التي تعني حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمنتجات الثقافية والإعلامية والأشخاص حتى تكون دول العالم قرية صغيرة، مبيناً أن التجارة ووسائل التواصل الاجتماعي تعد من أساليب نقل الأفكار ومنها الأفكار التي تستهدف وحدة الوطن والولاء والانتماء للوطن والقيادة.وفي ختام المحاضرة أجاب سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة للشؤون الأمنية عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.حضر المحاضرة، عدد كبير من المهتمين من داخل الجامعة وخارجها.// انتهى //12:51ت م0063

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.