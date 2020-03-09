السعودية اليوم / "مهرجان ألوان الربيع" يقدم عدداً من الرسائل التوعوية



عنيزة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

قدم مهرجان ألوان الربيع الرابع العديد من الرسائل التوعوية، وذلك خلال فعالياته المقامة حالياً في مركز الملك فهد الحضاري تحت شعار عنيزة "ربيع وكتاب".

وأوضح رئيس البرامج الاجتماعية منصور بن محمد الضبيبان أن الرسائل المقدمة تعزز من الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع، وذلك فيما ما يتعلق بالبيئة من خلال تشجيع الزوار على الاستزراع والتشجير وتحسين الأماكن ومعالجة التشوه البصري وإجراء مسابقات رسم الأشجار، إلى جانب تخصيص عددٍ من الأركان والنقاط للاستشارات والبرامج الطبية لزوار المهرجان.

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12:39ت م

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